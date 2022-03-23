В США группа мужчин «взламывала» бензоколонки из-за роста цен на топливо

Четверо мужчин из штата Флорида были арестованы за установку специальных устройств внутри бензоколонок, которые снизили цены на топливо почти до нуля. Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным местных властей, подозреваемые установили сложные "пульсаторы" внутри насосов, которые регулируют цену и расход топлива. Устройства снижали стоимость галлона до центов и позволяли заправляться почти бесплатно. У одного из злоумышленников также было дистанционное устройство для управления "пульсаторами".

Как сообщили в полиции, подобные механизмы были обнаружены как минимум на двух заправочных станциях.

Глава министерства сельского хозяйства Флориды Нед Боуман заявил, что мошенники не просто заправляют свои авто по этой схеме - они подъезжают к скомпрометированным заправкам на больших грузовиках с негабаритными баками и заправляют топливо, чтобы затем перепродать по реальным актуальным ценам.