Коронавирус в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 26 394, до 17 637 795, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 14 января, в относительном он составил 0,15%.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки увеличилось на 7 854, что на 259% больше показателя предыдущего дня.

Увеличение количества госпитализаций произошло во всех 85 регионах России, следует из данных штаба. Днем ранее было зарегистрировано 2 187 случаев госпитализаций.