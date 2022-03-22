Встреча Зеленского и Путина ключевая для мира в Украине

Встреча президентов Украины и России является ключевой для восстановления мира. Такой саммит может состояться тогда, когда будут наработаны возможные компромиссы для разговора тет-а-тет.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины, участник переговоров на уровне делегаций Михаил Подоляк в интервью BBC, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

"Любые принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран - РФ и Украины", - заявил он.

"Безусловно, такая встреча является ключевой для того, чтобы был мир. Она готовится и будет готовиться, у нас есть контакты с нашими партнерами, которые хотят эту встречу организовать, много есть стран, которые заинтересованы в том, чтобы горячая фаза войны закончилась. Когда рабочие группы в рамках переговорного процесса будут наработаны, какие-то предварительные документы и они будут переданы президентам, они оценят, это уже "дорожная карта", которую можно обсуждать тет-а-тет. Тогда эта встреча может быть", - отметил Подоляк.