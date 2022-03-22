Будущее отношений РФ с НАТО зависит от действий альянса

Отношений с НАТО у России сейчас нет, их будущее зависит от действий альянса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Отношений с НАТО нет, и будут ли они, зависит от НАТО. Мы предостерегаем союзников по Североатлантическому альянсу от опрометчивых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации", - сказал Рябков во вторник журналистам по итогам встречи с депутатами фракции "Единая Россия".