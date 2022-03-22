Крупный пожар на нефтебазе в России

Семь цистерн загорелось на нефтебазе в Кстово в Нижегородской области, сообщили в ГУ МЧС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В 10:34 по бакинскому времени поступило сообщение о пожаре на территории частной нефтебазы. По предварительной информации, происходило горение бензовоза с дизельным топливом на эстакаде. Затем источник сообщил о шести горящих бензовозах.

В пресс-службе компании "Лукойл-Центрнефтепродукт" уточнили, что в данный момент пожар локализован.

"На Кстовской нефтебазе при наливе бензовоза, принадлежащем сторонней организации "Ирбис", произошло возгорание. На место инцидента оперативно прибыли пожарные расчеты, которые локализовали распространение пожара. Жертв и пострадавших нет", - сказали в компании.

В региональном управлении МЧС также сообщали, что пожару присвоили третий ранг.

"В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются. Ранг возгорания повышен до третьего. Всего в тушении пожара задействовано более 15 единиц техники и более 60 человек личного состава. Площадь уточняется", - сказали в ведомстве.