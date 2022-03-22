Китай продолжит развивать торгово-экономические отношения с Россией

Китайские компании продолжат развивать равноправные и взаимовыгодные торгово-экономические отношения с российскими партнерами. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай и Россия всегда будут продвигать равноправные и взаимовыгодные, нормальные торгово-экономические отношения", - подчеркнул он на брифинге, отвечая на просьбу западного журналиста подтвердить, что в воскресенье состоялась встреча китайского посла в Москве Чжан Ханьхуэя с представителями деловых кругов КНР, на которой глава дипломатической миссии КНР в России "обсуждал благоприятные экономические возможности в связи со сложившейся ситуацией".

По словам Ван Вэньбиня, Пекин продолжит взаимодействовать с Москвой "на принципах взаимного уважения".