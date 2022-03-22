На Шри-Ланке военные взяли под охрану заправки

Вооруженные силы Шри-Ланки во вторник взяли под охрану все автозаправки, принадлежащие госкомпании Ceylon Petroleum Corporation, для обеспечения безопасности и порядка в условиях резкого сокращения запасов бензина в стране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Военнослужащие получили приказ не допускать нарушений закона при предоставлении бензина на автозаправках в условиях резкого повышения спроса, вызванного экономическим кризисом в стране, приводит агентство "Синьхуа" заявление официального представителя ланкийского министерства обороны Нилантхи Премаратны. По его словам, военные посты, установленные у всех автозаправок госкомпании, получили приказ предотвращать возможные беспорядки в очередях за получением бензина.

За последние дни в Шри-Ланке в длинных очередях за бензином, в которых жители вынуждены проводить по несколько часов, умерли три человека, один погиб в ходе возникших беспорядков.

Власти страны заявили, что в ближайшие дни ожидаются поставки бензина из-за рубежа.

Шри-Ланка остро нуждается в валютных средствах для выхода из экономического кризиса, серьезно обострившегося в конце 2021 года. Он был вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии коронавируса, что привело к нехватке валютных резервов страны. В этих условиях ланкийские власти были вынуждены сократить импорт и ввести строгую экономию ресурсов. По сообщениям СМИ, из-за нехватки топлива сокращено производство электроэнергии тепловыми электростанциями, постоянными и длительными стали отключения подачи электроэнергии в городах, в стране возрос спрос на природный газ.

Шри-Ланка испытывает большую потребность в цементе, автомобильных запчастях и продуктах питания, прежде всего в рисе. Это привело к росту инфляции, уровень которой в текущем году не опускается ниже 25%. Борьбе с экономическим кризисом препятствует внешний долг Шри-Ланки, который составляет 35 млрд долларов.