Украина будет продолжать транзит газа, пока это будет возможно

Украина намерена продолжать транзит российского природного газа, пока это "будет технически возможно".

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

"Принято решение, что пока это будет технически возможно, мы продолжим транзит российского газа", - отметил он.

Витренко добавил, что российские войска ведут себя осторожно в отношении транзитной газовой инфраструктуры.