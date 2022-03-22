Переговоров о выступлении Путина перед иностранными парламентами по Украине нет

Переговоры о выступлении Путина перед парламентами зарубежных стран по ситуации в Украине не ведутся. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Между тем президент России [Владимир] Путин всегда был и остается открытым для контактов на любых уровнях, для того чтобы разъяснить позицию России, в данном случае, чтобы разъяснить цели, задачи и причины военной специальной операции. Он неоднократно демонстрировал эту свою готовность", - добавил представитель Кремля.

При этом он отметил, что Москва не может и не хочет выдвигать никакие подобные инициативы. "Тем более что речь здесь идет о тех странах, которые за последние недели предприняли весьма и весьма враждебные шаги в отношении нашей страны", - обратил внимание Песков.