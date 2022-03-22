Зеленский назвал самое страшное последствие войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждает, что самым страшным последствием войны в Украине будет голод в мире, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

Об этом он заявил во время обращения к парламенту Италии, которое транслировалось в эфире общенациональных украинских каналов.

"Мы не знаем, какой урожай у нас будет, и сможем ли мы экспортировать, когда блокированы и захвачены наши порты: кукуруза, растительное масло, пшеница и много-много других товаров, жизненно необходимых товаров, в том числе для ваших соседей через море. И цены уже растут. Так сколько десятков миллионов человек потребуют помощи у ваших берегов?" - сказал Зеленский.

Президент Украины призвал Италию не допустить продовольственного кризиса в соседних с ней регионах.