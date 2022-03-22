Кремль прокомментировал слова Зеленского о референдуме по возможному компромиссу с Россией

Кремль не разглашает подробности переговоров делегаций России и Украины, чтобы не навредить процессу, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Украина - это суверенное государство, и какие-то могут и должны быть внутригосударственные процедуры", - ответил он на вопрос, как в Кремле относятся к идее Владимира Зеленского о возможном референдуме в Украине по вопросу компромиссов с Россией.

"Но помимо этого есть и субстанция, которая находится на стадии переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций, мы убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы", - добавил представитель Кремля.

"Здесь такой график совсем плавающий, поэтому я не буду сейчас вдаваться в подробности", - сказал представитель Кремля.