В центре Кельна обнаружена авиабомба весом в 1 тонну

Авиабомба мощностью в одну тонну была обнаружена сегодня утром в немецком городе Кельн.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, она была сразу же датирована прибывшими на место находки специалистами периодом Второй мировой войны.

Опасная находка была обнаружена во время строительных работ на перекрестке Милитари Ринг и Люксембургерштрассе. Строители, рывшие котлован, нечаянно задели ковшом экскаватора бомбу, но по счастливой случайности та не подняла в воздух весь квартал.

Бомба, по всей видимости, является американского производства.