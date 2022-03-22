"Кровь, пролитая в Украине, и кровь, пролитая в Алеппо, имеют для нас одинаковое значение".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления на 48-м заседании глав МИД стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС),

По его словам, война в Украине обнажила двойные стандарты: "Были и такие, кто говорил, что это не Ближний Восток, почему здесь проливается кровь. Кровь, пролитая в Украине, и кровь, пролитая в Алеппо, имеют для нас одинаковое значение".

Министр также отметил широкое распространение исламофобии и тюркофобии в мире.

"В Китае тюркам-уйгурам трудно сохранять свою религиозную и национальную идентичность, а в Индии, одной из стран, где проживают много мусульман, действует запрет на ношение платков", - сказал он.