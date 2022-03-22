Подросток убил двоих учителей в шведской школе

В шведском городе Мальме 18-летний студент напал на двух преподавателей одной из школ Мальме, сообщает Hufvudstadsbladet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как уточняется, ЧП произошло в латинской школе, расположенной в центре Мальме. Юноша напал на 50-летних женщин с ножом, топором и молотком, спустя 10 минут его арестовали. Женщин госпитализировали, однако медики не смогли их спасти. Полиция оцепила место происшествия и несколько улиц вокруг.