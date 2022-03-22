Мощный взрыв произошел во время доставки боеприпасов в район учений в Отделе специальных действий турецкой провинции Бингёль.

Как передает Day.Az, в результате взрыва серьезно пострадали двое сотрудников полиции.

В заявлении губернаторства Бингёль говорится, что взрыв произошел около 13:30 во время транспортировки боеприпасов (противотанковых) в район учений в Отделе специальных действий в районе Калеоню.

Сообщается, что тяжело раненых полицейских доставили в государственную больницу Бингёля.