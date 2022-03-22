https://news.day.az/world/1446685.html Мощный взрыв в Турции, пострадали полицейские
Мощный взрыв в Турции, пострадали полицейские
Мощный взрыв произошел во время доставки боеприпасов в район учений в Отделе специальных действий турецкой провинции Бингёль.
Как передает Day.Az, в результате взрыва серьезно пострадали двое сотрудников полиции.
В заявлении губернаторства Бингёль говорится, что взрыв произошел около 13:30 во время транспортировки боеприпасов (противотанковых) в район учений в Отделе специальных действий в районе Калеоню.
Сообщается, что тяжело раненых полицейских доставили в государственную больницу Бингёля.
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