Король Норвегии заразился COVID-19

Король Норвегии Харальд V заразился коронавирусной инфекцией, информацию подтвердила пресс-служба королевского двора. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным пресс-службы королевского дворца, король сдал положительный результат на COVID-19.

"Его величеству сегодня [22 марта] поставили диагноз коронавирус. У короля легкие симптомы, и в ближайшие дни он будет на больничном", - уточняется в сообщении.

85-летний монарх является церемониальным главой государства Норвегии с 1991 года.

В настоящий момент неизвестно, какой штамм коронавируса у Харальда V. Также нет более точных данных о его самочувствии.

В связи с болезнью короля наследный принц Хаакон временно исполнит обязанности короля.