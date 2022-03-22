Король Норвегии заразился COVID-19
Король Норвегии Харальд V заразился коронавирусной инфекцией, информацию подтвердила пресс-служба королевского двора. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным пресс-службы королевского дворца, король сдал положительный результат на COVID-19.
"Его величеству сегодня [22 марта] поставили диагноз коронавирус. У короля легкие симптомы, и в ближайшие дни он будет на больничном", - уточняется в сообщении.
85-летний монарх является церемониальным главой государства Норвегии с 1991 года.
В настоящий момент неизвестно, какой штамм коронавируса у Харальда V. Также нет более точных данных о его самочувствии.
В связи с болезнью короля наследный принц Хаакон временно исполнит обязанности короля.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре