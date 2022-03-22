https://news.day.az/world/1446697.html Макрон допустил введение во Франции продуктовых чеков
Макрон допустил введение во Франции продуктовых чеков
Во Франции могут появиться продуктовые чеки, чтобы помочь бедным семьям и среднему классу справиться с грядущим продовольственным кризисом, заявил глава страны Эммануэль Макрон, передает Day.Az со ссылкой на Взгляд.
"Мы столкнемся с мировым продовольственным кризисом. Поэтому Франция выступит с инициативой о скоординированном ответе на европейском уровне. Что мы будем делать в краткосрочной перспективе? Почти то, что было сделано в области энергоресурсов. Я введу продуктовые чеки, чтобы помочь наиболее нуждающимся домохозяйствам и среднему классу, чтобы они могли справиться с повышением цен", - сказал Макрон в эфире радиостанции France bleu.
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