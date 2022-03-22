Первый европейский завод Tesla открылся под Берлином

Первый на территории Европы завод американской компании Tesla официально открылся во вторник в населенном пункте Грюнхайде рядом с Берлином. Как пишет издание Die Zeit, покупатели получили первые 30 произведенных там автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На церемонии присутствовали канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава Минэкономики Роберт Хабек, а также руководитель Tesla Илон Маск. Новый завод создаст 12 тыс. рабочих мест, Tesla планирует производить там до 500 тыс. автомобилей в год.

На протяжении строительства постоянно проходили протесты экологических активистов. Несколько акций протеста состоялись и сегодня.

О планах построить новую фабрику Маск объявил в ноябре 2019 года. Новый завод получил название Gigafactory 4. На новых мощностях в Европе будут производиться аккумуляторные батареи, силовые установки, там также будут собираться седан Tesla Model 3 и компактный кроссовер Tesla Model Y.

Маск основал Tesla в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась лишь на производстве электромобилей, но позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.