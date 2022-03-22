Причина крушения самолета Boeing 737 в Китае остается неизвестной

Представитель управления гражданской авиации Китая Чжу Тао заявил, что причина крушения Boeing 737 авиакомпании China Eastern на юге Китая остается неизвестной, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это очень серьезная авария, проводить расследование очень сложно. Учитывая то, что расследование только началось, у нас нет возможности назвать однозначную причину крушения, используя ту информацию, которой мы располагаем сейчас", - сказал Тао.

Он рассказал, что сейчас на месте крушения самолета проходят поисково-спасательные работы, которые сосредоточены на поиске бортовых самописцев. По его словам, они должны стать главными помощниками в анализе и установлении причины крушения самолета.