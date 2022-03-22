В Майами ввели комендантский час

Власти Майами-Бич в штате Флорида в США ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час. Причиной стали перестрелки в минувшие выходные, произошедшие на фоне наплыва отдыхающих по случаю весенних каникул у студентов. Об этом сообщает The New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы не просили этих весенних каникул и мы не хотим их", - заявил на пресс-конференции в понедельник, 21 марта, мэр Майами-Бич Дэн Гелбер.

Комендантский час будет распространяться, главным образом, на прибрежный район Саус-Бич и будет продолжаться с 00.00 четверга, 24 марта, до 6.00 понедельника, 28 марта. Предполагается, что такие же меры будут приняты и следующие выходные.

В минувшие выходные в Майами-Бич пять человек были госпитализированы с огнестрельными ранениями, полученными в ходе двух не связанных между собой инцидентов. Стрельба привела к возникновению паники в толпе и заторам на дорогах.

Четверо полицейских, участвовавших в наведении порядка, получили ранения.

"Мы просто не можем позволить, чтобы люди приезжали в наш город и рисковали быть застреленными. Так город функционировать не может", - заявил Дэн Гелбер.