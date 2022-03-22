https://news.day.az/world/1446709.html Генсек ООН призвал к немедленным переговорам по Украине
"Рано или поздно ей придется переместиться с поля боя за стол переговоров", - добавил он.
Генсек ООН призвал к немедленным переговорам по Украине
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить боевые действия на Украине и сейчас же начать переговоры, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
По его мнению, в настоящее время "видны элементы дипломатического прогресса по нескольким ключевым вопросам".
"На столе достаточно для того, чтобы прекратить боевые действия - сейчас, и чтобы сейчас же приступить к серьезным переговорам", - сказал Гутерреш журналистам. По его словам, "эту войну невозможно выиграть".
"Рано или поздно ей придется переместиться с поля боя за стол переговоров", - добавил он.
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