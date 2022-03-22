Президент Германии заразился коронавирусом

Президент Германии 66-летний Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер заразились коронавирусом. Как передает Day.Az, об этом сообщила во вторник канцелярия главы государства.

"Экспресс-тест и ПЦР-тест во вторник показали положительный результат. Инфицировалась и Эльке Бюденбендер. Симптомы легкие", - отметили в канцелярии. "Президент и его супруга немедленно ушли на домашний карантин. Все, кто был в тесном контакте, проинформированы", - сообщили там.