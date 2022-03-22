Эрдоган заявил, что продолжает поддерживать контакты с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что продолжает контактировать с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Володимиром Зеленским, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Турция с самого начала кризиса в Украине заняла ясную позицию, мы призываем к здравому смыслу и хотим, чтобы напряженность снизилась. Мы проводим интенсивные консультации, чтобы этого добиться. Я продолжаю поддерживать контакты с Зеленским и Путиным", - заявил глава турецкого государства в Анкаре по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.