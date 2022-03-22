Шольц потребовал немедленного перемирия

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что переговоры между Украиной и Россией должны выйти за рамки диалога, который ведется сейчас. В частности, он призвал провести встречу президентов стран Володимира Зеленского и Владимира Путина, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Нам сейчас нужны прямые переговоры между Россией и Украиной, которые выходили бы за рамки того, что есть. Мы знаем, что украинский президент желает того, чтобы произошли прямые переговоры между ним и Путиным. Мы нуждаемся в немедленном перемирии", - потребовал Шольц.