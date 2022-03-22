Советник Зеленского о ходе боевых действий в Украине

В течение суток существенных изменений в состоянии положения и характере действий противника не обнаружено. ВСУ ведут оборонительную операцию и кое-где атакуют, передает Day.Az со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

"Не нужно дегуманизировать врага. Призывы к издевательствам над пленными, ударам по гражданскому населению РФ и поддерживающим ее странам, в частности Беларуси, недопустимы. Мы - не варвары.

Состоянием к утру потери личного состава врага составляют примерно 15 300 человек.

Потери техники: танков - 509 единиц, БМП - 1556 единиц, артиллерийских систем - 252 единиц, реактивных систем залпового огня - 80 единиц, средств ПВО - 45 единиц, самолетов - 99, вертолетов - 123, автомобильной техники -катеров - 3, цистерн с горюче-смазочными материалами - более 70, беспилотников - 35, специальная техника - 15", - говорится в выступлении Арестовича.