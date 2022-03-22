Вечерний брифинг минобороны РФ

В Минобороны России заявили, что в результате ударов ВС РФ высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования были уничтожены крупные склады ВСУ.

Как передает Day.Az, об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Уничтожены крупные склады горюче-смазочных материалов украинских войск в Лисичанске и Краматорске, склад ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке и склады с боеприпасами в Надеждинке и Новоалександровке", - отметил он.

По его словам, с начала спецоперации по защите Донбасса ВС России совместно с силами т.н."ДНР" и "ЛНР" были уничтожены 236 беспилотников, 185 зенитно-ракетных комплексов, 1547 танков и БТР, 154 установки реактивной системы залпового огня, 612 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1343 единицы спецвоенной автомобильной техники.

Конашенков отметил, что за день подразделения ВС РФ продвинулись еще на 4 км и подошли к населенному пункту Новомихайловка.