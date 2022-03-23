https://news.day.az/world/1446726.html В России лось атаковал авто досаждавшего его водителя - ВИДЕО
В России лось атаковал авто досаждавшего его водителя - ВИДЕО
В Башкортостане (РФ) лось набросился на легковую машину, и это нападение зафиксировал видеорегистратор.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, водитель ехал за живoтным пo дopoгe, пытался его отогнать в сторону на обочину, но в какой-то момент лось развернулся и пошел в атаку.
Животное начало наносить удары копытами, оставляя глубокие вмятины на кузове. В результате, чтобы уберечь себя и машину, спасаться бегством пришлось уже водителю.
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