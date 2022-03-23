В России лось атаковал авто досаждавшего его водителя

В Башкортостане (РФ) лось набросился на легковую машину, и это нападение зафиксировал видеорегистратор.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, водитель ехал за живoтным пo дopoгe, пытался его отогнать в сторону на обочину, но в какой-то момент лось развернулся и пошел в атаку.

Животное начало наносить удары копытами, оставляя глубокие вмятины на кузове. В результате, чтобы уберечь себя и машину, спасаться бегством пришлось уже водителю.