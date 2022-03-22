Дипломатия - единственный выход из конфликта России и Украины

Турция продолжит прилагать активные усилия, направленные на прекращение боевых действий в Украине. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Турция осознает всю сложность обстоятельств, но продолжит искренние инициативы, которые предусматривают дипломатию как единственный выход", - сказал, в частности, турецкий лидер.

Глава государства также отметил, что Минобороны Турции принимает все меры предосторожности и сделает все необходимое в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.

Президент Эрдоган подчеркнул также, что страны НАТО должны проявлять солидарность по отношению друг к другу, в первую очередь в сфере оборонной промышленности.

Турецкий лидер коснулся и перспектив отношений между Турцией и ЕС. По его словам, Анкара ожидает, что Евросоюз откроет главы переговоров о ее членстве в сообществе и вскоре начнет обсуждение обновления Таможенного союза с Турцией. При этом он выразил надежду, что в этом вопросе Брюссель не будет идти "на поводу у своих порочных интересов".

Президент Эрдоган добавил, что Турция нацелена на доведение объема товарооборота с Нидерландами до 15 млрд на первом этапе, а затем до 20 млрд долларов.

Турция - важный союзник НАТО

Марк Рютте в свою очередь отметил, что Турция имеет большое политическое и военное значение для НАТО.

Премьер-министр Нидерландов приветствовал посреднические усилия Турции по российско-украинскому урегулированию. "Это одна из немногих стран, которая сохраняет открытыми каналы связи как с Россией, так и с Украиной", - отметил он.

По его словам, Анкара играет ключевую роль в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. "Я благодарю господина Эрдогана за то, что он взял на себя эту роль", -заявил Рютте.