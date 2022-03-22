Разрушительное землетрясение у берегов Тайваня
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Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано у берегов Тайваня. Об этом во вторник сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az.

Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр стихии находился в 133 км к юго-востоку от города Тайчжун (население более 1 млн человек).

Согласно информации Национального центра предупреждения о цунами США, угроза цунами не объявлялась.

По данным агентства Reuters, толчки ощущались в городе Тайбэй.

PHOTO: A person climbs a damaged building in Hualien, eastern Taiwan, Feb. 7, 2018, after a strong earthquake hit the island.

PHOTO: A damaged building is surrounded by first responders in Hualien, eastern Taiwan, after an earthquake hit Hualien on the night of Feb. 6, 2018.

PHOTO: Rescure workers search the damaged Marshal Hotel in Hualien, eastern Taiwan, early Feb. 7, 2018, after a strong earthquake struck the island.

PHOTO: People walk on a damaged road in Hualien, eastern Taiwan, Feb. 7, 2018, after a strong earthquake hit the island.

PHOTO: Rescue workers search the Marshal Hotel in Hualien, eastern Taiwan early Feb. 7, 2018, after a strong earthquake struck the island.

PHOTO: Customers leave the damaged Marshal Hotel in Hualien, eastern Taiwan, after a strong quake on Feb. 7, 2018.

PHOTO: Two guests are escorted by rescue workers from the damaged Marshal Hotel in Hualien, eastern Taiwan early Feb. 7, 2018, after a strong earthquake struck the island.

PHOTO: Customers who escaped from the damaged Marshal Hotel take shelter in Hualien, eastern Taiwan, after a strong quake on Feb. 7, 2018.

PHOTO: In this photo released by Hualien County Fire Bureau, rescuers are seen entering an building that collapsed onto its side from an early morning earthquake in Hualien County, eastern Taiwan, Feb. 7 2018.