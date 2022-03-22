https://news.day.az/world/1446734.html Разрушительное землетрясение у берегов Тайваня - ФОТО
Разрушительное землетрясение у берегов Тайваня - ФОТО
Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано у берегов Тайваня. Об этом во вторник сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az.
Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр стихии находился в 133 км к юго-востоку от города Тайчжун (население более 1 млн человек).
Согласно информации Национального центра предупреждения о цунами США, угроза цунами не объявлялась.
По данным агентства Reuters, толчки ощущались в городе Тайбэй.
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