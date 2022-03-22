Разрушительное землетрясение у берегов Тайваня

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано у берегов Тайваня. Об этом во вторник сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az.

Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр стихии находился в 133 км к юго-востоку от города Тайчжун (население более 1 млн человек).

Согласно информации Национального центра предупреждения о цунами США, угроза цунами не объявлялась.

По данным агентства Reuters, толчки ощущались в городе Тайбэй.