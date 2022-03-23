Россия может использовать ядерное оружие

Использование ядерного оружия Россией предусматривается концепцией национальной безопасности в случае угрозы самому существованию страны. Как передает Day.Az, об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

"У нас есть концепция национальной безопасности. Там вы можете прочитать про все основания для использования ядерного оружия. Если есть угроза самому существованию нашей страны, оно может быть использовано в соответствии с концепцией. Есть ряд других оснований, которые перечислены в тексте", - сказал он в ответ на вопрос, можно ли полностью исключить использование ядерного оружия Россией.