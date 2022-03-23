Каковы экологические последствия аварии на нефтепроводе в Черном море?

Генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума (КПК) Николай Горбаль заверил, что ситуация с аварией на нефтепроводе компании под контролем, экологии акватории Черного моря ничего не угрожает, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Принимаем соответствующие меры, конечно, мы минимизируем эти риски, исключаем этот риск. Но мы не можем допустить малейшую каплю", - заявил Горбаль, отметив, что ремонт займет около трех недель. Он также заверил, что у компании есть запасные детали, однако не исключил, что сроки ремонта могут затянуться, так как деталей может не хватить, и тогда могут начаться проблемы.

"Насколько вы знаете, сейчас довольно сложные взаимодействия с иностранными партнерами по поставкам оборудования, поэтому предполагаю, что будут определенные сложности в дальнейшем по поставке тех же шлангов, которые нам будут необходимы для замены в рукавах", - заявил топ-менеджер.