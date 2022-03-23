https://news.day.az/world/1446750.html Последние данные по коронавирусу в мире
Последние данные по коронавирусу в мире
Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 474 693 725, сообщает Worldometers.info.
Как сообщает Day.Az, по последним данным, количество инфицированных в США составило 81 476 269 человек, в Индии - 43 012 749, Бразилии - 29 683 686.
По данным сайта, от коронавируса скончались 6 122 432 человека, выздоровели 410 170 833.
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