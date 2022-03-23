Всемирный день воды

Что может быть проще, чем налить себе стакан воды. Но этот повседневный жест недоступен 2,2 млрд человек в мире. Вчера отмечался Всемирный день водных ресурсов, призванный подчеркнуть важность пресной воды для жизни человека и многочисленные угрозы, которые перекрывают доступ к ней - засуха, загрязнение или чрезмерная эксплуатация. В этом году основное внимание уделяется подземным водам. Невидимое нужно сделать видимым, чтобы способствовать решению проблем, связанных с подземными водами во всём мире, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Подземные воды занимают очень важное место, потому что это один из самых надёжных источников пресной воды - по крайней мере, раньше так было. Вы не знаете, когда пойдет дождь, да и поверхностные воды часто более непосредственно реагируют на погоду. Подземные воды обычно всегда были там, поэтому крайне важно, чтобы мы держали уровень грунтовых вод на определенной отметке", - сказал эксперт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Джиппе Хогевен.

Крупнейшим потребителем воды на планете является сельскохозяйственный сектор, на долю которого приходится 70% объёма использования как поверхностных, так и подземных вод. Изменение климата привело к тому, что люди стали чаще рыть колодцы, и сейчас наблюдается чрезмерная эксплуатация подземных вод, что очень трудно контролировать. И хотя на нашей планете грунтовых вод относительно много, только 0,77% этой воды пресные.

Всемирный день водных ресурсов на этот раз совпал с 9-ым Всемирным водным форумом, который объединяет правительства, международные учреждения, неправительственные организации, ученых, предприятия и граждан для обсуждения актуальных вопросов, касающихся этого важного ресурса.