ВОЗ призывает не спешить с отменой санитарных ограничений

Отмена санитарных ограничений в ряде европейских стран обернулась ростом заболеваемости COVID-19. За неделю, по данным Всемирной организации здравоохранения, в Европе выявлены более 5 млн новых случаев заражения, свыше 12 тыс. инфицированных умерли, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

О тревожных тенденциях говорил в своём выступлении глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он посчитал поспешным отказ от антикоронавирусных мер в Германии, Франции, Италии, Греции и Великобритании. ВОЗ призывает правительства пересмотреть свою политику по борьбе с коронавирусной инфекцией. Клюге полагает, что надежду на завершение пандемии даст программа из четырёх шагов:

1. защитить от инфекции наиболее уязвимых, в частности, людей старшего возраста;

2. укрепить систему эпиднадзора и улучшить выявление новых штаммов вируса;

3. активнее внедрять новейшие противовирусные препараты;

4. заняться проблемой так называемого "затяжного ковида", симптомы которого могут сохраняться более трёх месяцев.

Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается и в Китае, и это несмотря на сохранение целого ряда ограничений, которые вредят, в том числе, экономике страны. В правительстве КНР заявляют о самой серьёзной вспышке эпидемии с 2020 г.

Из-за коронавируса во вторник объявили о введении карантина с запретом на выезд из города в одном из крупнейших мегаполисов северо-восточного Китая Шэньян. Там проживают более 9 млн человек.