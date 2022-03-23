https://news.day.az/world/1446758.html Мужчина с ножом напал на жителей Израиля - ВИДЕО
Мужчина с ножом напал на жителей Израиля - ВИДЕО
По меньшей мере 4 человека погибли, ещё несколько получили ранения различной степени тяжести в результате нападения с ножом в торговом центре города Беэр-Шева на юге Израиля, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Нападение совершил житель арабской деревни Хура, имеющий израильское гражданство, и отбывший ранее срок за членство в террористической организации. Его застрелил прохожий из автоматического оружия.
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