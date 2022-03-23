Мужчина с ножом напал на жителей Израиля

По меньшей мере 4 человека погибли, ещё несколько получили ранения различной степени тяжести в результате нападения с ножом в торговом центре города Беэр-Шева на юге Израиля, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Нападение совершил житель арабской деревни Хура, имеющий израильское гражданство, и отбывший ранее срок за членство в террористической организации. Его застрелил прохожий из автоматического оружия.