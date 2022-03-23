В Техасе пикап попал в торнадо, перевернулся на 360 градусов и поехал дальше.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм, 21 марта на центральную часть Техаса и Оклахомы обрушилось торнадо, по меньшей мере четыре человека пострадали, многие остались без электричества, здания школ, домов и приюта повреждены.

В соцсетях распространился ролик, на котором пикап попадает в торнадо, переворачивается вокруг своей оси, приземляется на колёса, а затем водитель как ни в чём не бывало уезжает от смерча.

Как сообщает очевидец, за рулём пикапа был 17-летний подросток, который отделался только травмой руки.