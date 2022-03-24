Медведи в зоопарке в Москве вышли из спячки раньше времени

В Московском зоопарке вышли из спячки камчатская бурая медведица и гималайский медведь. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, передает Day.Az

Уточняется, что 30-летняя Роза и 28-летний Аладдин провели в спячке более трех месяцев. За это время они потеряли около четверти своего веса.

Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, хищники покинули свои берлоги на неделю раньше положенного срока. Это произошло из-за резкого потепления в столице. Теперь животные выходят в уличный вольер, чтобы подышать свежим воздухом и погреться на солнце.