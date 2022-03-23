https://news.day.az/world/1446768.html Власти Турции не намерены отказываться от С-400 по просьбе США
Власти Турции не намерены отказываться от С-400 по просьбе США
Турция не планирует отказываться от российских зенитных ракетных систем С-400 под давлением США, заявил в интервью "Известиям" глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, передает Day.Az
По его словам, Турция "способна сама определять свою собственную политику".
"Это не предмет обсуждения для нас. Этот вопрос мы обсуждали в прошлом и сейчас мы просто продолжаем. Отказ от этого даже не обсуждается",- добавил Демир.
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