В Японии цены на стройматериалы достигли максимума почти за 14 лет

Цены на строительные материалы, изготовленные из стали, выросли в Японии до максимума за 13 лет и 8 месяцев на фоне ситуации вокруг Украины и нарушения цепочек поставок из-за санкций в отношении России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Nikkei.

Компания Tokyo Steel повысила цены на 6-9%. Стоимость одной тонны двутавровых балок, использующихся в строительстве, достигла 121 000 иен (около $1 тыс.)

Компания Kyoei Steel увеличила цены на стальную арматуру на 7%.

В 2020 году на Россию и Украину приходилось около 11% мирового экспорта стали. Также ограничено предложение на железный лом.

Японские строительные компании сталкиваются с повышением закупочных цен на другие строительные материалы. Речь идет о древесине, шпоне и бетоне.