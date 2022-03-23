Британия договорилась с США об отмене пошлин на некоторые товары

США частично отменяют пошлины на британские сталь и алюминий, Великобритания отменит тарифы в отношении некоторых американских товаров, таких как виски, джинсы и мотоциклы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Министерства внешней торговли Соединенного Королевства, передает Day.Az.

"Сегодняшнее объявление - это хорошие новости для нашей стальной и алюминиевой промышленности, которые были несправедливо затронуты тарифами, и для 80 тыс. людей, занятых в этих секторах, - указала глава британского ведомства Энн-Мари Тревельян по итогам визита в США. Она заключила: "Это означает, что наши производители смогут снова наслаждаться высоким уровнем свободного от тарифов доступа к американскому рынку".

Пошлины перестанут действовать с 1 июня текущего года.