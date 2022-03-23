Нефть подорожала

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость майского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 0,96% и составила $116,59 за баррель.

Как передает Day.Az, стоимость барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бире NYMEX с учетом отгрузки в мае повысилась на 0,9% и составила $110,25.