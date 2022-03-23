Российские студенты спасли провалившихся под лед детей

Студенты Владивостокского судостроительного колледжа спасли двух детей, провалившихся под лед 22 марта. Об этом рассказал заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло, передает Day.Az.

Происшествие произошло на льду одного из озер в парке Минного городка. Сообщение об этом поступило около 12:30 по местному времени. Однако еще до приезда спасателей детей спасли двое молодых людей, проходивших мимо, и еще один прохожий, личность которого пока не установлена. "Ребята поступили очень смело, их поступок заслуживает самых добрых слов", - сказал Свитайло.

В ноябре прошлого года сотрудники МЧС наградили бурятского школьника, который спас провалившегося под лед друга. Никита услышал крики товарища и принял решение действовать так, как его учили на уроках ОБЖ. Сначала он подполз на коленях, а затем лег на край полыньи и вытащил ребенка.