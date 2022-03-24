В США предложили пожить рядом с семьей Трампа и Майклом Джорданом

Во Флориде предложили пожить рядом с сыном экс-президента США Дональда Трампа Дональдом, известным баскетболистом Майклом Джорданом и другими знаменитостями. Дом по соседству со звездами выставили на продажу за 10,5 миллиона долларов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на New York Post.

Внутри жилья площадью 483 квадратных метра находятся четыре спальни и четыре ванные. В нем также имеются просторная кухня, смежная с ней столовая и несколько гостиных, в одной из которых есть массивный камин. Дом оформлен с использованием натуральных материалов - дерева и камня. В дизайне интерьера преобладают коричневые тона, в каждом помещении установлены окна в пол. Снаружи имеются бассейн, гараж на пару машин и терраса.

Поместье располагается в городе Джупитер. Помимо семьи Трампа и Джордана, там же живут гольфист Тайгер Вудс, певец Кид Рок и модель Кейт Аптон с мужем, баскетболистом Джастином Верландером. Нынешние владельцы объекта - филантропы Эд и Дебра Фиттс. Вырученные с продажи недвижимости деньги они планируют потратить на строительство новой школы.

Ранее во Флориде выставили на продажу особняк, в прошлом принадлежавший сестре Трампа Мэриэнн. Дом находится в городе Палм-Бич, его площадь составляет 762 квадратных метра. За недвижимость попросили 59 миллионов долларов - на десять миллионов больше, чем за нее заплатили нынешние владельцы в 2021 году.