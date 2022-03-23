Утренний брифинг Минобороны РФ

Российские военные во вторник вечером уничтожили высокоточным оружием морского базирования крупный арсенал северо-западнее города Ровно в Украине, сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по арсеналу в населенном пункте Оржев в 14 км северо-западнее города Ровно. В результате удара уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран", - сказал Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны, с начала специальной военной операции уничтожены 184 самолета и вертолета украинских военно-воздушных сил, 246 беспилотных летательных аппарата, 189 зенитных ракетных комплексов, 1 558 танков и других боевых бронированных машин, 156 установок реактивной системы залпового огня, 624 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 354 единицы специальной военной автомобильной техники.