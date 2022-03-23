Украина заявила об открытии девяти гуманитарных коридоров

Украинские власти в среду будут проводить эвакуацию мирных жителей по девяти гуманитарным коридорам. Об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Согласовано девять гуманитарных коридоров", - сказала она на брифинге.

Верещук уточнила, что для эвакуации людей из Мариуполя установлен коридор из Бердянска до Запорожья. Также до Запорожья установлены маршруты из городов Пологи и Гуляйполе. Из населенных пунктов Киевской области эвакуация будет идти в города Бровары и Белая Церковь. В Луганской области организованы коридоры из Рубежного и Нижнего в Бахмут, также на этих маршрутах будут сделаны остановки для сбора людей в городах Лисичанск, Северодонецк и Горское.