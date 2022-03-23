Спасатели обнаружили черный ящик разбившегося в Китае Boeing 737

Спасатели в ходе поисковой операции обнаружили один из черных ящиков пассажирского самолета Boeing 737, который потерпел крушение на юге Китая. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Представитель авиакомпании China Eastern Airlines при группе спасателей на месте катастрофы сообщил Синьхуа о том, что черный ящик самолета уже обнаружен", - указывается в сообщении.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, обнаруженный бортовой регистратор получил сильные повреждения.

"Один из черных ящиков рейса MU5735 авиакомпании China Eastern Airlines был обнаружен 23 марта, он серьезно поврежден. Пока не удалось установить, является ли он бортовым самописцем полетных данных (FDR) или речевым самописцем в кабине экипажа CVR", - отмечает телеканал.