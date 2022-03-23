Польша высылает десятки российских дипломатов

Посол РФ в Польше Сергей Андреев получил в МИД республики ноту о высылке 45 российских дипломатов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я получил ноту МИД о высылке 45 наших сотрудников - посольства, торгового представительства - за деятельность, которая не соответствует Венской конвенции", - сообщил он журналистам в среду после визита в министерство иностранных дел.

Дипломаты, которым предписано покинуть страну, должны выехать из Польши в разные сроки, максимально - пять дней. "Разные сроки. Максимально - пять дней", - сказал Андреев, отвечая на вопрос о сроках выезда дипломатов.