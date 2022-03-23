ЕС одобрил соглашение с Украиной по обмену секретной информацией

Евросоюз одобрил соглашение с Украиной о передаче Киеву секретной информации, которой располагает содружество.

Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как пишет агентство, договоренность позволит ЕС передавать Киеву такие материалы, как спутниковые снимки. По словам собеседников Bloomberg, соглашение будет действительно один год и предусматривает возможность продления.