Volkswagen смог быстрее восстановить прерванную сборку автомобилей в Германии

Заводы Volkswagen в Вольфсбурге наращивают производство быстрее, чем первоначально планировалось, поскольку ситуация с поставками с Украины стабилизируется. Об этом сообщает Automotive News Europe со ссылкой на официальное заявление корпорации. 16 марта Volkswagen вынужден был приостановить работу некоторых заводов по всей Европе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В компании отметили, что вторая смена производства хетчбэка Golf начнется уже в эту среду. В ближайшие недели Golf будет производиться в три смены, чтобы наладить бесперебойную доставку автомобилей, сообщили в Volkswagen. По словам автопроизводителя, план на будущее производство будет регулироваться в зависимости от ситуации с поставками.