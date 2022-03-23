ЕК предложила ввести в ЕС механизм общих закупок энергоресурсов и административное требование о заполнении газохранилищ на 80% к 1 октября 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Еврокомиссия предложила предоставить пакет помощи в €500 млн для аграриев ЕС, пострадавших в результате санкций и конфликта на Украине.

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